Трамп обсудил с президентом Сирии снятие санкций с Дамаска

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего взаимодействия. Особое внимание стороны уделили теме снятия оставшихся санкций и возможностям экономического восстановления Сирии.
Сирийский лидер подчеркнул важность международной поддержки на этапе послевоенного восстановления страны. По его мнению, отмена ограничительных мер является ключевым фактором для оживления экономики, привлечения инвестиций и запуска инфраструктурных проектов в стратегических отраслях.
Кроме того, в разговоре затрагивалась ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке. Аш-Шараа выступил за приоритет дипломатических решений и диалога для снижения напряженности, тогда как Трамп отметил значимость стабильности в регионе и выразил заинтересованность в поддержке восстановления Сирии.
Ранее Ахмед аш-Шараа опубликовал в социальной сети фотографию подарка, полученного от президента США. На снимке были представлены духи Trump Victory, оформленные в фирменном стиле с символикой имени американского лидера.