Бессент раскрыл «большую ошибку» Ирана в войне с США

Как сообщает Fox News, Бессент отметил, что у США было множество союзников, которые, вероятно, не до конца были откровенны с Вашингтоном в вопросе иранских денег, находившихся в их банковских системах. Однако, по его словам, «внезапно они стали очень сговорчивыми и охотно открывали нам доступ к счетам или помогали их блокировать». Ранее, в начале марта, The Wall Street Journal писала, что ОАЭ рассматривали возможность заморозить размещенные в стране иранские активы.