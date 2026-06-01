Бессент раскрыл «большую ошибку» Ирана в войне с США

Как сообщает Fox News, Бессент отметил, что у США было множество союзников, которые, вероятно, не до конца были откровенны с Вашингтоном в вопросе иранских денег, находившихся в их банковских системах. Однако, по его словам, «внезапно они стали очень сговорчивыми и охотно открывали нам доступ к счетам или помогали их блокировать». Ранее, в начале марта, The Wall Street Journal писала, что ОАЭ рассматривали возможность заморозить размещенные в стране иранские активы.
Бессент указал, что США не свергли режим в Иране, но изменили его, ликвидировав лидеров. «И они видят, на что готов пойти президент [США Дональд] Трамп», — сказал он.
По мнению главы Минфина, у нынешнего иранского руководства есть возможность превратить свою страну в «нормальную». Бессент заявил, что Иран на протяжении 47 лет был «страной изгоем». Теперь, «благодаря президенту Трампу», Тегеран готов обсудить отказ от ядерного оружия. «Для иранского руководства это шанс попытаться стать нормальной страной. 47 лет они были страной-изгоем», — отметил он.
Бессент также сообщил, что блокада иранских портов со стороны США «стала экономической и физической». По его словам, иранский остров Харк, являющийся ключевым нефтяным терминалом страны, заблокирован США, из-за чего «Ирану придется начать демонтаж скважин». При этом Трамп объявлял о конце блокады США в Ормузском проливе.