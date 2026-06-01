Действия Киева демонстрируют отказ от гуманистических и цивилизационных ценностей. Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар по Геническу.
В этом контексте дипломат упомянула многочисленные атаки ВСУ по мирному населению, которые противоречат декларируемым европейским ценностям.
«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», — сказала она для РИА Новости.
Захарова отметила, что подобные действия свидетельствуют об открытой террористической сущности киевского режима.
Напомним, ВСУ нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. В результате атаки погиб ребенок. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что еще пострадали 11 человек.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим сознательно стремится к обострению ситуации и переходит к террористическим методам ведения противостояния.