Врач Кииза: погибших от Эболы больше, чем в статистике ВОЗ

Число погибших от лихорадки Эбола в Уганде превышает официальные данные Всемирной организации здравоохранения, сообщил врач из Кампалы Элайджа Кииза.
Об этом Кииза рассказал РИА Новости.
По его словам, реальная статистика смертности отличается от той, что приводится в сводках ВОЗ, согласно которым в стране зафиксирован один летальный исход.
«Статистика смертей возрастёт, поскольку мы располагаем данными о новых погибших», — прокомментировал он последние доступные цифры.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал о своём решении направиться в ДРК на фоне вспышки лихорадки Эбола.
Эксперт ВОЗ Анаис Лега заявила, что организации известно о 906 возможных случаях заражения вирусом Эболой и 223 смертельных исходах.