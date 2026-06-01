Мошенники на Бали начали обманывать россиян через обмен криптовалюты

На Бали участились случаи криптомошенничества против иностранных туристов, включая россиян.
Об этом РИА Новости сообщили представители российской диаспоры на острове.
По словам собеседников агентства, злоумышленники предлагают через Telegram «выгодный» обмен USDT, а затем исчезают с деньгами или показывают поддельные подтверждения оплаты.
«Мошенники находят клиентов через Telegram-чаты для экспатов и туристов на Бали, предлагают курс USDT заметно выгоднее рыночного», — рассказал проживающий на острове россиянин Валентин.
Он отметил, что в ряде случаев аферисты демонстрируют туристам фальшивые скриншоты банковских переводов или приложения, визуально не отличающиеся от интерфейсов крупных индонезийских банков.
Чаще всего жертвами становятся русские, которые впервые находятся в Индонезии и не знакомы с местной банковской системой. Эти схемы особенно распространены среди удалёнщиков и туристов, активно использующих криптовалюту для расчётов и обмена на индонезийские рупии.
