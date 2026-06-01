Отравление в Пятигорске: госпитализированы 34 человека

Число госпитализированных после отравления в кафе Пятигорска увеличилось до 34 человек, общее количество пострадавших достигло 39.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

Пятеро от госпитализации отказались. В инфекционном отделении есть резерв мест, всем оказывается необходимая помощь, среди пациентов двое детей.

Мэр также сообщил, что пострадавшие получают необходимую терапию.

У всех обратившихся выявили маркеры сальмонеллёза. Все они посещали одно и то же кафе, его работа приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске госпитализировали 29 человек после отравления в кафе.

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT рассказала, что гражданин имеет право на компенсацию за отравление в кафе.

Юрист Илья Русяев рассказал, что при отравлении едой из доставки потребителю нужно сразу собирать доказательства, чтобы подтвердить связь между блюдом и вредом здоровью.