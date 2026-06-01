Отравление в Пятигорске: госпитализированы 34 человека

Число госпитализированных после отравления в кафе Пятигорска увеличилось до 34 человек, общее количество пострадавших достигло 39.
Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.
Пятеро от госпитализации отказались. В инфекционном отделении есть резерв мест, всем оказывается необходимая помощь, среди пациентов двое детей.
Мэр также сообщил, что пострадавшие получают необходимую терапию.
У всех обратившихся выявили маркеры сальмонеллёза. Все они посещали одно и то же кафе, его работа приостановлена. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Пятигорске госпитализировали 29 человек после отравления в кафе.
Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT рассказала, что гражданин имеет право на компенсацию за отравление в кафе.
