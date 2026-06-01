Правый политик и сторонник президента вышли во второй тур выборов в Колумбии

За бизнесмена Абелардо де ла Эсприэлью проголосовали 43,63%, а за кандидата от правящей партии Ивана Сепеду — 41,17%, свидетельствуют данные после подсчета 92,85% голосов.

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /ТАСС/. Крайне правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и кандидат от правящей в Колумбии левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда выходят во второй тур выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные после подсчета 92,85% голосов, опубликованные на сайте Национального реестра актов гражданского состояния.

Согласно этим данным, за де ла Эсприэлью проголосовали 43,63%, за Сепеду — 41,17%. Для победы в первом туре лидеру необходимо было набрать абсолютное большинство голосов избирателей — 50% плюс один голос. Второй тур пройдет 21 июня.

Сенатор Сепеда выступает за продолжение социально-экономического курса действующего президента Колумбии Густаво Петро, который не мог баллотироваться на второй срок. Он обещает продолжить программу по реформированию системы труда и расширению социальных гарантий. Среди предложений в сфере экономики — введение налогов на крупные активы и сокращение льгот для больших компаний.

Де ла Эсприэлья создал себе образ внесистемного политика. Он строит свою кампанию на идеях бескомпромиссной борьбы с преступностью и сокращения вмешательства государства в экономику. Для стимулирования экономического роста он намерен значительно сократить государственные расходы, увеличить экспорт и расширить добычу ископаемого топлива.

Сепеда — единственный из всех фаворитов предвыборной гонки, выступивший с резкой критикой операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Де ла Эсприэлья, в свою очередь, выступает за укрепление военного сотрудничества с США и Израилем и планирует рассмотреть возможность участия американских военных в ударах по лабораториям наркокартелей.

