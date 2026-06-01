Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МИД Австрии призвала страны ЕС возобновить диалог с Россией

Каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать единого переговорщика, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать единого переговорщика, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Её слова приводит РИА Новости.

По словам Кнайсль, задача скоординировать все 27 стран ЕС является невыполнимой. Вместо этого, полагает она, можно использовать уже существующие дипломатические каналы.

Однако сейчас европейские дипломаты в Москве, по её оценке, игнорируют приглашения на мероприятия от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика с Москвой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше