КНР осудила визит спикера Сената Чехии на Тайвань

КНР назвала вмешательством во внутренние дела визит спикера Сената Чехии на Тайвань.

Источник: Аргументы и факты

Посольство Китая в Чехии выступило с резкой критикой визита председателя Сената чешского парламента Милоша Выстрчила на Тайвань. В дипмиссии расценили эту поездку как вмешательство во внутренние дела КНР.

В заявлении отмечается, что чешский политик действовал вопреки позиции собственного правительства и существующему подходу Праги к отношениям с Пекином. По мнению китайской стороны, решение о визите было продиктовано личными мотивами и игнорировало сложившиеся дипломатические принципы.

Китайская сторона заявила, что такие действия подрывают суверенитет и территориальную целостность страны, а также противоречат международным нормам и обязательствам Чехии по соблюдению принципа «одного Китая». В Пекине выразили решительное недовольство и направили официальный протест.

Ранее власти Китая выступают против любых официальных контактов между США и администрацией Тайваня, а также не приемлют поставки американского оружия острову.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
