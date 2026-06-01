КНР осудила визит спикера Сената Чехии на Тайвань

Посольство Китая в Чехии выступило с резкой критикой визита председателя Сената чешского парламента Милоша Выстрчила на Тайвань. В дипмиссии расценили эту поездку как вмешательство во внутренние дела КНР.
В заявлении отмечается, что чешский политик действовал вопреки позиции собственного правительства и существующему подходу Праги к отношениям с Пекином. По мнению китайской стороны, решение о визите было продиктовано личными мотивами и игнорировало сложившиеся дипломатические принципы.
Китайская сторона заявила, что такие действия подрывают суверенитет и территориальную целостность страны, а также противоречат международным нормам и обязательствам Чехии по соблюдению принципа «одного Китая». В Пекине выразили решительное недовольство и направили официальный протест.
Ранее власти Китая выступают против любых официальных контактов между США и администрацией Тайваня, а также не приемлют поставки американского оружия острову.