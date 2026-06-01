Захарова: Киев встретил День защиты детей жертвоприношением ребёнка

Захарова отметила, что подобные действия показывают террористический характер киевского режима.
«9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный День защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребёнка», — приводит слова дипломата РИА «Новости».
Напомним, украинские военные атаковали Геническ с помощью беспилотника. В результате удара погиб шестилетний ребёнок. Ранения получили 11 мирных жителей. Также повреждения получили автомобили и здания.
