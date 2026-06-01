NYT: США провели 70 судов через Ормузский пролив за три недели

Центральное командование США (CENTCOM) за последние три недели провело через Ормузский пролив около 70 коммерческих судов.
Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на представителей CENTCOM.
Источники не уточнили, какие именно суда прошли и каким маршрутом они следовали.
Только один из чиновников подтвердил, что по крайней мере один из маршрутов пролегал недалеко от иранского побережья.
Ранее глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Азизи заявил, что возвращение условий судоходства в Ормузском проливе к довоенным исключено.