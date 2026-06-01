Володин лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму в Саратовской области

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Государственную думу в Саратовской области, следует из предварительных результатов праймериз.
Согласно предварительным результатам, Володин набрал почти 180 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании «Единой России», на втором месте в регионе — вице-спикер ГД Анна Кузнецова, она набрала почти 70 тысяч голосов.
«Единая Россия» провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
