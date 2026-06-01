Из-за Дня России вторая рабочая неделя в июне будет четырёхдневной

Четырёхдневная рабочая неделя ожидает россиян с 8 по 11 июня в связи с празднованием Дня России.
Об этом сообщила РИА Новости доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
Она пояснила, что 12 июня выпадает на пятницу, поэтому предшествующая рабочая неделя будет короткой.
До этого короткая рабочая неделя была в России с 27 по 30 апреля перед Днём Весны и Труда, а также с 12 по 15 мая после Дня Победы.
Ранее сообщалось, что пенсии в июне будут перечислены некоторым россиянам досрочно. Это связано с отмечанием Дня России и праздничными выходными.