США провели около 70 судов через Ормуз за три недели, пишут СМИ

На этой неделе представители США и Ирана договорились продлить перемирие между странами на 60 дней. При этом Тегеран обязался убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Стороны сошлись на том, что судоходство через пролив будет осуществляться без каких-либо пошлин.