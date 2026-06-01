NYT: США провели порядка 70 судов через Ормузский пролив с начала мая

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Американские военные за последние три недели оказали поддержку порядка 70 судам в пересечении Ормузского пролива. Такие данные приводит газета The New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации.
По ее информации, помощь упомянутым судам оказывали силы Центрального командования ВС США (CENTCOM). Большинство судов при пересечении пролива отключало транспондеры.
Чиновники США не стали приводить подробности о типах судов, которым якобы оказывалась помощь.
Ранее CENTCOM опровергал утверждения о том, что американские военные помогают торговым судам в прохождении через Ормузский пролив.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.