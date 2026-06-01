В Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на территории Нижегородской области, сообщило МЧС России.
Информация об этом появилась в приложении ведомства.
«На территории Нижегородской области введён режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате БПЛА-атаки ВСУ на Геническ погиб ребёнок. Количество пострадавших увеличилось до 11.
Девять округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки украинских беспилотников.
