NYT: США за три недели провели около 70 судов через Ормуз

На этой неделе представители США и Ирана договорились о продлении перемирия между странами на 60 дней. При этом Тегеран обязался убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Стороны согласились, что судоходство через пролив будет осуществляться без взимания каких-либо пошлин.