NYT: США за три недели провели около 70 судов через Ормуз

За последние три недели Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обеспечило проход около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных представителей CENTCOM.

Источник: Reuters

Ранее Центральное командование США опровергло информацию о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе.

Источники не раскрыли NYT, какие именно суда проходили через пролив и по какому маршруту они следовали. Лишь один из чиновников подтвердил, что по крайней мере один из маршрутов пролегал вблизи иранского побережья.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана также заявили, что продолжают контролировать проход коммерческих судов через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о снятии морской блокады иранских портов. Однако военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи отметил, что, несмотря на заявление американского лидера, военные США продолжают блокаду.

На этой неделе представители США и Ирана договорились о продлении перемирия между странами на 60 дней. При этом Тегеран обязался убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Стороны согласились, что судоходство через пролив будет осуществляться без взимания каких-либо пошлин.

