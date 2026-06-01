NYT: США за три недели провели около 70 судов через Ормуз

Как уточняется в сообщении, «за последние три недели Центральное командование США провело через пролив около 70 коммерческих судов, которые входили в Персидский залив и выходили из него».
Ранее Центральное командование США опровергло информацию о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе.
Источники не раскрыли NYT, какие именно суда проходили через пролив и по какому маршруту они следовали. Лишь один из чиновников подтвердил, что по крайней мере один из маршрутов пролегал вблизи иранского побережья.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана также заявили, что продолжают контролировать проход коммерческих судов через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о снятии морской блокады иранских портов. Однако военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи отметил, что, несмотря на заявление американского лидера, военные США продолжают блокаду.
На этой неделе представители США и Ирана договорились о продлении перемирия между странами на 60 дней. При этом Тегеран обязался убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Стороны согласились, что судоходство через пролив будет осуществляться без взимания каких-либо пошлин.