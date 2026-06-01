ВОЗ и ДРК назвали главные трудности в борьбе с эпидемией Эболы

Раннее выявление случаев заболевания, изоляция заболевших и отслеживание контактов остаются основными проблемами в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и правительства Демократической Республики Конго.
Кроме того, в перечень ключевых вызовов вошли обеспечение безопасных и достойных захоронений, эффективная профилактика инфекции в медицинских учреждениях и поддержание осведомлённости населения.
Стороны отметили, что совместно с партнёрами работают над укреплением координации и мобилизацией дополнительных ресурсов для обеспечения быстрого и справедливого доступа к помощи в пострадавших регионах.
Ранее врач из Кампалы Элайджа Кииза сообщил, что число погибших от лихорадки Эбола в Уганде превышает официальные данные Всемирной организации здравоохранения.