Ученый рассказал о главных астрономических явлениях июня

РИА Новости: в июне можно будет наблюдать сближение Венеры и Юпитера.

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Сближение Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать в сумеречном небе, а также день летнего солнцестояния и появление серебристых облаков станут главными астрономическими явлениями июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

«Девятого июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом, но рассмотреть в деталях это уникальное явление можно будет с помощью бинокля или телескопа», — рассказал собеседник агентства.

К этим двум планетам 15 июня приблизится Меркурий, а 17 июня — Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером. Алексеев добавил, что объекты будут видны рядом на вечернем небе в пределах 15 градусов.

«Двадцать первого июня наступит летнее солнцестояние — самый длинный день в году. Завершит месяц полнолуние 30 июня», — рассказал собеседник.

Он отметил, что июнь и июль — время, когда на небе обычно появляются серебристые облака.

«Эти высотные облака подсвечиваются солнцем, которое находится не очень низко за горизонтом. Наблюдать облака надо в северном направлении ближе к полуночи», — пояснил ученый.