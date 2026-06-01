Селезнев: вычет на третьего ребёнка вырос до шести тысяч, лимит — до 450 тысяч

Налоговый вычет на третьего и последующих детей увеличен до шести тыс. рублей, а лимит дохода повышен до 450 тыс., рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев.
Об этом Селезнев сообщил РИА Новости.
Он пояснил, что в 2026 году на первого ребёнка налогооблагаемый доход уменьшается на 1400 рублей, на второго — на 2800 рублей, на третьего и каждого следующего — на 6000 рублей. При этом предельный годовой доход, до которого применяется льгота, подняли с 350 до 450 тыс.
Парламентарий также напомнил о вступившем в силу 3 апреля законе, который запрещает изымать за долги единственный автомобиль и земельный участок, полученный многодетной семьёй от государства.
Селезнев добавил, что периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет засчитываются в страховой стаж (но не более шести лет суммарно). Многодетные родители также сохраняют право на досрочную пенсию, а семьи пользуются скидкой не менее 30% на оплату ЖКУ и получают бесплатное горячее питание для школьников.
Ранее доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова сообщила, что работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, с 1 июня могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату.