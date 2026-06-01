Посольство: Францию интересуют норвежские разведданные о ВС России

Франция проявляет интерес к разведывательной информации, которую Норвегия собирает о военной деятельности России в высоких широтах. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Осло.
«Наибольший интерес для Парижа представляет, очевидно, собираемая норвежцами в интересах НАТО информация о военной деятельности ВС России в высоких широтах и отечественных силах ядерного сдерживания», — сказал инсайдер.
В дипмиссии отметили, что усиленный интерес к этим данным может свидетельствовать об антироссийской направленности французских инициатив.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция продолжает искать способы прямого участия в конфликте на Украине. Появление на украинской территории французских наемников будет расцениваться Москвой как прямое участие Парижа в боевых действиях против РФ.