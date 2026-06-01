Кнайсль призвала все страны ЕС возобновить диалог с Россией

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что намного важнее, чтобы каждая страна Евросоюза по отдельности начала диалог с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Каждое государство ЕС должно по отдельности вступить в нормальный диалог с Россией, не выбирая единого представителя для переговоров от всего Евросоюза, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая (европейская — прим. ред.) столица каким-то образом начала диалог с Россией», — сказала экс-глава МИД, которую цитирует РИА Новости.

По её словам, это можно организовать через послов указанных стран в РФ. Кнайсль обратила внимание на то, что эти дипломаты остаются в Москве, не выполняя своих обязанностей и игнорируя приглашения министра иностранных дел России Сергея Лаврова на мероприятия.

Экс-глава МИД Австрии убеждена, что назначение общего представителя от всех 27 стран Евросоюза является невыполнимой задачей, поскольку ему придётся координировать вопросы с каждой из них.

Напомним, 28 мая сообщалось, что руководитель европейской дипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о том, идёт ли в Евросоюзе дискуссия по кандидатуре переговорщика для потенциального диалога с Россией. Она подчеркнула, что «переговоры — это командная работа», призвав страны ЕС выступать с единых позиций.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал предпочтительным для РФ переговорщиком от Евросоюза бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

