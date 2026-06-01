Суд арестовал гендиректора Инвестпалаты и главу Mind Money за мошенничество

Суд арестовал генерального директора российского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейской инвестиционной компании Mind Money Юлию Хандошко.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования.
По данным издания, решение об аресте принято Лефортовским районным судом Москвы в конце мая, в законную силу оно вступит 2 июня.
Финансисты были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Следственные действия связаны с их деятельностью по разблокировке замороженных активов российских и зарубежных инвесторов.
