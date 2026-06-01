В Сербии допустили отмену безвизового режима с Россией ради вступления в ЕС

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, а статус кандидата на вступление страна получила в 2012-м. В октябре 2025 года депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, согласно которой вступление Сербии в Евросоюз невозможно без присоединения Белграда к санкциям против России. Как заявил «Известиям» посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, РФ поддерживает решение Белграда не присоединяться к санкциям. Она воспринимает это как «самостоятельный и взвешенный политический курс страны».