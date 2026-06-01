Котлярова: отпуск вне графика возможен при согласии работодателя

Работник может уйти в отпуск вне утверждённого графика, если это не нарушит производственный процесс и работодатель согласится, сообщила руководитель кадровой компании Ирина Котлярова.
Её слова приводит РИА Новости.
По её словам, по закону график отпусков обязателен и для сотрудника, и для работодателя. Однако если перенос не помешает работе, руководитель вправе пойти навстречу.
«Работник пишет заявление о предоставлении отпуска в другие даты. И, если такой перенос не нарушает производственный процесс, работодатель может пойти навстречу», — сказала Котлярова.
Исключение составляют льготные категории и те, кто трудится во вредных или опасных условиях. Им отпуск обязаны предоставить в любое удобное время.
Если перенос согласован, работодатель обязан оформить приказ и перечислить отпускные не позднее чем за три дня до начала отдыха. В этот срок входят выходные и праздники, но не входит день выплаты. При совпадении даты перечисления с нерабочим днём деньги отправляют заранее.
В случаях, когда отпустить сотрудника невозможно, специалист советует работодателю устно пояснить причину отказа.
