Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил критику в адрес стран Балтии за их высказывания и действия в отношении России. Он считает, что подобная риторика выглядит чрезмерно жесткой и не соответствует уровню ответственности в условиях глобальной безопасности.
По его мнению, заявления о возможных ударах или использовании территорий для военных целей свидетельствуют о недальновидном подходе и игнорировании потенциальных рисков. Сакс также указал на недостаток дипломатических усилий со стороны Европы, отметив, что вместо диалога чаще звучат обвинения и политические претензии.
«Риторика из стран Балтии о возможных ударах по Калининграду или о готовности стать базой для атак дронов на Россию просто ошеломляет. Такое поведение абсолютно недопустимо в ядерную эпоху. Это невероятно безответственно, это полное пренебрежение жизнями — и вашей, и моей, и всех остальных на планете», — сказал Сакс.
Эксперт подчеркнул необходимость снижения напряженности и перехода к более конструктивному взаимодействию. Он считает, что европейским странам следует сосредоточиться на поиске путей урегулирования, проявляя сдержанность, уважение и готовность к открытому диалогу.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининградскую область находятся «на грани безумия».