Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Сакс назвал недопустимым поведение стран Балтии в сторону России

Сакс заявил, что риторика стран Балтии о возможных ударах по Калининграду неприемлема.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил критику в адрес стран Балтии за их высказывания и действия в отношении России. Он считает, что подобная риторика выглядит чрезмерно жесткой и не соответствует уровню ответственности в условиях глобальной безопасности.

По его мнению, заявления о возможных ударах или использовании территорий для военных целей свидетельствуют о недальновидном подходе и игнорировании потенциальных рисков. Сакс также указал на недостаток дипломатических усилий со стороны Европы, отметив, что вместо диалога чаще звучат обвинения и политические претензии.

«Риторика из стран Балтии о возможных ударах по Калининграду или о готовности стать базой для атак дронов на Россию просто ошеломляет. Такое поведение абсолютно недопустимо в ядерную эпоху. Это невероятно безответственно, это полное пренебрежение жизнями — и вашей, и моей, и всех остальных на планете», — сказал Сакс.

Эксперт подчеркнул необходимость снижения напряженности и перехода к более конструктивному взаимодействию. Он считает, что европейским странам следует сосредоточиться на поиске путей урегулирования, проявляя сдержанность, уважение и готовность к открытому диалогу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининградскую область находятся «на грани безумия».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше