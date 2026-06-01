Die Weltwoche: заявление МИД РФ об ударах по Киеву стало предупреждением Западу

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Заявление Москвы об ударах возмездия по Киеву стало предупреждением для Запада. С таким мнением выступил журнал Die Weltwoche.
«Хотя Москва еще не привела свою угрозу в исполнение, тот факт, что она была озвучена, показывает, насколько растут ставки. Конфликт на Украине всегда был противостоянием России и Запада, однако теперь противники подошли еще ближе к прямому обмену ударами», — говорится в статье издания о предупреждении России об ударах по Киеву.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал американского лидера Дональда Трампа о предупреждении российской стороны наносить удары по объектам ВПК в Киеве.