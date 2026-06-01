Отельер рассказал, что больше всего раздражает россиян на курортах Турции

АНКАРА, 1 июн — РИА Новости. Высокие цены на отдых и стоимость услуг такси, особенно в аэропортах, остаются главными причинами недовольства российских туристов на турецких курортах, несмотря на сохраняющийся интерес к отдыху в стране, сообщил РИА Новости представитель турсектора, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.
Турецкие власти внимательно следят за ситуацией с ценами на отдых в стране и намерены принимать меры для сохранения комфортных условий для иностранных туристов, сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции.
«Россияне по-прежнему любят Турцию, но все чаще жалуются на расходы, которые начинают раздражать уже с момента прилета», — сказал Бильгинер.
По его словам, наиболее частые жалобы связаны с тарифами на такси из аэропортов до гостиниц. Бильгинер отметил, что многие туристы считают стоимость поездок неоправданно высокой по сравнению с прошлыми годами.
Он добавил, что негативные отзывы о ценах на транспорт регулярно появляются в социальных сетях и туристических чатах, формируя первое впечатление об отдыхе еще до заселения в отель.
Кроме того, собеседник агентства указал на заметный рост расходов на питание, развлечения и повседневные покупки.
По его словам, туристы все чаще сравнивают нынешние цены с уровнем нескольких лет назад и приходят к выводу, что отдых в Турции уже нельзя считать бюджетным направлением.
При этом россияне, по его оценке, стали внимательнее планировать траты и чаще отказываются от дополнительных услуг.
Бильгинер также отметил, что часть туристов в ответ на рост цен меняет формат отдыха. По его словам, россияне чаще выбирают более короткие поездки, гостиницы более низкой категории или размещение без системы «все включено».
Он подчеркнул, что турецкому туристическому сектору важно учитывать эти настроения, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне других популярных направлений отдыха.