Самый большой корабль ВМФ приступил к завершающему этапу испытаний

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«К завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжелый атомный ракетный крейсер “Адмирал Нахимов”, — говорится в сообщении.
Также, как напомнили в пресс-службе, в зимнем периоде обучения в состав флота вошел морской тральщик «Полярный».
Крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М (шифр «Орлан», по кодификации НАТО — Kirov Class) является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.
Крейсер построен в конце 1980-х годов. В конце 1990-х «Адмирал Нахимов» был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. Модернизация крейсера проходит на «Севмаше» в Северодвинске.