Героями России за время СВО стали 22 военнослужащих Северного флота

Более 20 тысяч военнослужащих Северного флота удостоены звания Героя России.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Звания Героя России за время проведения спецоперации были удостоены 22 военнослужащих Северного флота, сообщил командующий этим объединением Константин Кабанцов.

Северный флот отмечает 1 июня 293-ю годовщину со дня основания. Как отметил Кабанцов, соединения и подразделения береговых войск флота с начала специальной военной операции успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск.

«Более 20 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации», — приводит слова Кабанцова пресс-служба Северного флота.

В пресс-службе отметили, что сегодня Северный флот — один из самых мощных флотов ВМФ России. Его силы и войска гарантированно обеспечивают безопасность в назначенной операционной зоне с учетом существующих вызовов и угроз и выполняют комплекс задач по стратегическому сдерживанию.

На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами».

Главной особенностью Северного флота в пресс-службе назвали наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства — морских стратегических ядерных сил. Они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А».

Кроме того, Северный флот пополняется многоцелевыми атомными подлодками — крейсерами проекта «Ясень-М» с высокоточным ракетным оружием большой дальности.

Также моряки-североморцы выполняют одну из приоритетных задач — освоение Арктики.

«На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах — в воздухе, на воде и под водой», — отметили в пресс-службе.

