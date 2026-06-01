Трамп опроверг заявления, что сделка с Ираном не затрагивает ядерную программу

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения CNN и других медиа, которые утверждают, что прорабатываемое соглашение с Ираном не затрагивает ядерную программу Тегерана.
«Лживое медиа CNN сегодня, как обычно, распространило ложную новость о том, что в моем соглашении по иранской ядерной программе ничего не говорится о ядерном, хотя на самом деле в нем очень четко указано, что Иран не будет обладать ядерным оружием», — написал он в Truth Social.
«Далее в соглашении очень подробно и категорично обсуждаются различные другие аспекты ядерной проблемы. Фактически, именно этому посвящена большая часть соглашения», — добавил Трамп.
Официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что в ходе нынешних переговоров по двустороннему меморандуму с США иранская делегация не ведет каких-либо обсуждений ядерной программы Тегерана.