Трамп опроверг заявления, что сделка с Ираном не затрагивает ядерную программу

Президент США утверждает, что ядерной проблеме посвящена большая часть готовящегося соглашения с исламской республикой.

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения CNN и других медиа, которые утверждают, что прорабатываемое соглашение с Ираном не затрагивает ядерную программу Тегерана.

«Лживое медиа CNN сегодня, как обычно, распространило ложную новость о том, что в моем соглашении по иранской ядерной программе ничего не говорится о ядерном, хотя на самом деле в нем очень четко указано, что Иран не будет обладать ядерным оружием», — написал он в Truth Social.

«Далее в соглашении очень подробно и категорично обсуждаются различные другие аспекты ядерной проблемы. Фактически, именно этому посвящена большая часть соглашения», — добавил Трамп.

Официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что в ходе нынешних переговоров по двустороннему меморандуму с США иранская делегация не ведет каких-либо обсуждений ядерной программы Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше