Израиль попросил у США разрешить расширить удары по Бейруту, пишут СМИ

В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что ЦАХАЛ взял под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против движения «Хезболлах» и усилить контроль над территориями в южном Ливане.
«Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США, чтобы те разрешили Армии обороны Израиля расширить удары по Бейруту», — говорится в публикации газеты.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение «Хезболлах» в ответ проводит боевые операции против израильских сил.