Израиль попросил у США разрешить расширить удары по Бейруту, пишут СМИ

Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение «Хезболлах» в ответ проводит боевые операции против израильских сил.