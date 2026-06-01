На Северном Кавказе объявили угрозу атаки БПЛА

В РСЧС Республики Дагестан заявили об угрозе атаки беспилотников на Северном Кавказе.
«Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа 03:17. По возможности оставайтесь дома», — указывается в заявлении ведомства в MAX.
В РСЧС призвали людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице рекомендовали спрятаться в ближайшем укрытии.
Также сообщается о возможности перебоев мобильного интернета.
Ранее в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше