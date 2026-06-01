Трамп назвал ложью слухи о сделке с Ираном без ядерной темы

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, распространенную CNN и другими СМИ, о том, что прорабатываемое соглашение с Ираном не касается ядерной программы Тегерана. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

Источник: Reuters

«Лживое медиа CNN сегодня, как обычно, распространило ложную новость о том, что в моем соглашении по иранской ядерной программе ничего не говорится о ядерном, хотя на самом деле в нем очень четко указано, что Иран не будет обладать ядерным оружием», — написал Трамп.

Он также добавил: «Далее в соглашении очень подробно и категорично обсуждаются различные другие аспекты ядерной проблемы. Фактически, именно этому посвящена большая часть соглашения».

Ранее официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что в ходе текущих переговоров по двустороннему меморандуму с США иранская делегация не ведет обсуждений, касающихся ядерной программы Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше