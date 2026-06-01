Трамп назвал ложью слухи о сделке с Ираном без ядерной темы

«Лживое медиа CNN сегодня, как обычно, распространило ложную новость о том, что в моем соглашении по иранской ядерной программе ничего не говорится о ядерном, хотя на самом деле в нем очень четко указано, что Иран не будет обладать ядерным оружием», — написал Трамп.
Он также добавил: «Далее в соглашении очень подробно и категорично обсуждаются различные другие аспекты ядерной проблемы. Фактически, именно этому посвящена большая часть соглашения».
Ранее официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что в ходе текущих переговоров по двустороннему меморандуму с США иранская делегация не ведет обсуждений, касающихся ядерной программы Тегерана.