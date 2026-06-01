Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Крук заявил, что Европа надеется вовлечь США в конфликт с Россией

Европейский союз и Британия надеются вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с РФ после ухода американского президента Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

Европейский союз и Британия надеются вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с РФ после ухода американского президента Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

— У меня такое ощущение, что европейцы все поставили на Украину. Она стала смыслом существования ЕС, все крутится вокруг нее. Но у Европы нет ни денег, ни боеприпасов, чтобы воевать с Россией. Так в чем тогда смысл, кроме как готовиться к этому? В Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со сцены. Европейцы фантазируют о том, как покажут Штатам, что РФ слаба, чтобы можно было привлечь их к участию в конфликте, — высказался он на своем YouTube-канале.

По его словам, поведение европейцев противоречит их собственным интересам.

— Король Карл сказал, выступая в Конгрессе США, сказал, что теперь Америка должна вместе с Европой готовиться к войне с Россией. Я не понимаю, почему это должно быть в интересах Европы? — задался вопросом Крук.

29 мая депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что украинские провокаторы намеренно запускают БПЛА на территории других европейских стран, выдавая их за российские. Они совершают такие действия, чтобы вовлечь Европу в войну с РФ и увеличить количество всевозможных дотаций Киеву.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше