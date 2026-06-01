Европейский союз и Британия надеются вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с РФ после ухода американского президента Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.
— У меня такое ощущение, что европейцы все поставили на Украину. Она стала смыслом существования ЕС, все крутится вокруг нее. Но у Европы нет ни денег, ни боеприпасов, чтобы воевать с Россией. Так в чем тогда смысл, кроме как готовиться к этому? В Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со сцены. Европейцы фантазируют о том, как покажут Штатам, что РФ слаба, чтобы можно было привлечь их к участию в конфликте, — высказался он на своем YouTube-канале.
По его словам, поведение европейцев противоречит их собственным интересам.
— Король Карл сказал, выступая в Конгрессе США, сказал, что теперь Америка должна вместе с Европой готовиться к войне с Россией. Я не понимаю, почему это должно быть в интересах Европы? — задался вопросом Крук.