Медведев: в праймериз «Единой России» приняли участие 10 млн избирателей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 10 млн избирателей отдали свои голоса в предварительном голосовании «Единой России» в преддверии сентябрьских выборов. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на церемонии завершения процедуры.
Голосование прошло с 25 по 31 мая.
«Отдельное особое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в предварительном голосовании. А таких граждан, которые сегодня участвовали, 10 млн, даже 10 с небольшим», — заявил Медведев.
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.