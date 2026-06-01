Пленный из ВСУ: ТЦК мобилизуют наркоманов, напоминающих «ходячую смерть»

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в ВСУ всех подряд, в том числе и наркозависимых, напоминающих «ходячую смерть». Об этом ТАСС сообщил рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен ВС РФ в Сумской области.
«ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых. Пацана привезли, ходячая смерть, наркоман. Много наркоманов в целом. У нас один чуть ли не умер — в больницу отвезли», — рассказал он.
По словам пленного, в украинской армии есть специальные курсы для наркоманов, где им постепенно снижают дозу употребляемых веществ.