Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный из ВСУ: ТЦК мобилизуют наркоманов, напоминающих «ходячую смерть»

Рядовой 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Кадунов отметил, что в украинской армии есть курсы для зависимых, где им постепенно снижают дозу употребляемых веществ.

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в ВСУ всех подряд, в том числе и наркозависимых, напоминающих «ходячую смерть». Об этом ТАСС сообщил рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен ВС РФ в Сумской области.

«ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых. Пацана привезли, ходячая смерть, наркоман. Много наркоманов в целом. У нас один чуть ли не умер — в больницу отвезли», — рассказал он.

По словам пленного, в украинской армии есть специальные курсы для наркоманов, где им постепенно снижают дозу употребляемых веществ.