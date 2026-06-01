Президент Колумбии отказался признать предварительные итоги выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает итоги предварительного подсчета голосов на выборах главы государства и будет ждать завершения обработки протоколов избирательными комиссиями.
«Как президент я не признаю результаты предварительного подсчета частной фирмы братьев Баутиста, поскольку, несмотря на требование, чтобы алгоритмы программного обеспечения для подсчета голосов и проверки оставались неизменными, за последнюю неделю они были изменены трижды и в них были добавлены 800 000 идентификационных номеров людей, отсутствующих в официальном избирательном списке», — написал он в X.
По словам Петро, этот подсчет голосов нельзя считать юридически обязывающим. «Поэтому в соответствии с законом результатами, имеющими обязательную юридическую силу, которые я как президент приму и признаю, являются итоги, которые объявят возглавляемые судьями счетные комиссии», — добавил он.
31 мая в Колумбии прошли выборы президента. Согласно данным предварительного подсчета голосов, которые опубликовал на своем сайте Национальный реестр актов гражданского состояния, лидерами оказались крайне правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья (43,74% голосов) и кандидат от правящей левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда (40,90%). В соответствии с этими результатами они выходят во второй тур, который состоится 21 июня.