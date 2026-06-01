США резко нарастит расходы на создание самолета шестого поколения F-47

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп представил истребитель F-47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных, и сообщил, что экспериментальная версия уже почти пять лет летает в тайне от всех.