Ракеты США и Ирана готовят апокалипсис: главная новость войны 1 июня

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, и дипломатические манёвры, которые Вашингтон пытается выдать за стремление к миру, на деле лишь маскируют лихорадочную подготовку к большой региональной войне. Пока официальные лица обмениваются осторожными заявлениями о переговорном процессе, разведки фиксируют беспрецедентную военную активность: Иран восстанавливает подземные арсеналы, американские эсминцы с лазерным оружием стягиваются к берегам Омана, а Ормузский пролив де‑факто остаётся заблокированным.
«Думаю, что обе стороны активно готовятся к боевым действиям. Иран, как полагают некоторые источники, уже на 90% восстановил ракетный потенциал и подземные предприятия, которые выпускают ракеты. Заново прорыты тоннели, подземные хранилища, в которых хранятся пусковые установки с ракетами разного типа. Иран, с военной точки зрения, чувствует себя более‑менее благоприятно и готов к боевым действиям», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Эта подземная инфраструктура — ключевой элемент иранской оборонной доктрины. Многоуровневые комплексы, вырубленные в скальных породах, делают классические воздушные бомбардировки практически бессмысленными. Ответ Тегерана будет беспощадным.
«У США могут быть большие проблемы из‑за того, что у Ирана есть хорошие современные ракеты Fattah и Fateh, которые могут нанести ощутимый урон. Добьются ли американцы своей цели в войне на Ближнем Востоке — вопрос открытый, потому что это достаточно сложная ситуация, Иран оказался крепким орешком. Самое главное, никто там сдаваться не собирается. Это ключевой момент», — сказал он.
Именно моральная готовность иранского руководства идти до конца спутывает все карты американским стратегам. Кнутов обратил внимание на то, что США на сегодняшний день оказываются в крайне тяжёлом положении. Американское военное командование, привыкшее полагаться на тотальное технологическое превосходство, столкнулось с тем, что возможностями только авиации и флота эту войну не выиграть. Перспектива же сухопутного вторжения вызывает холодный ужас даже у самых ярых ястребов.
«Что касается США, они, с одной стороны, провели перегруппировку сил. С другой стороны, американцы понимают, что без наземной операции им не справиться с Ираном, а наземная операция будет сопряжена с колоссальными потерями. Поэтому США пытаются найти общий язык, в том числе с помощью Китая. Основной целью визита Трампа была договорённость по Ирану в обмен на определённые преференции. Есть вероятность, что Китай попытается как‑то повлиять на Иран, поэтому и ходит разговор о том, что Иран передаст уран туда. Но это ещё тоже большой вопрос, устроит ли это США, поскольку ни один из вопросов, из‑за которых начался конфликт, не решён. Более того, Ормузский пролив заблокирован», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации высока вероятность эскалации. Самый большой риск, по его словам, — в возможности применения тактического ядерного оружия. Патовая ситуация, в которой обычные вооружения не гарантируют быстрой победы, может подтолкнуть импульсивного президента к самому страшному решению в современной истории.
«Если Иран не подпишет соглашение, когда в течение 60 дней будут вестись переговоры по ядерной программе и ракетной программе, то, думаю, будет эскалация в виде ковровых бомбардировок Ирана, ударов по объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики и другим объектам. Но одновременно это приведёт к тому, что Иран нанесёт удар и по Оману — ближайшему союзнику США, — и по Эмиратам, которые являются союзниками США и Израиля, и ряду других стран. Главная проблема — чтобы Трамп не сорвался на применение тактического ядерного оружия. Такой вариант существует, и до этого он заявлял, что сделает так, что Иран перестанет существовать, древняя цивилизация просто сгорит. Вероятнее всего, он говорил о возможном применении тактического ядерного оружия, от чего его потом отговорили», — объяснил свою позицию Кнутов.
Таким образом, мир может оказаться на грани катастрофы, масштаб которой затмит все предыдущие ближневосточные войны вместе взятые.