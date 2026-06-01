SC: политика Запада в отношении России угрожает ядерной катастрофой

Издание Strategic Culture написало, что в отношении России Европа ведёт рискованную политику, которая подвергает риску ядерного конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Стремление Запада на эскалацию конфликта против Россией провоцирует неизбежное разрушение архитектуры безопасности и подвергает мир риску ядерной катастрофы, написало издание Strategic Culture (SC).

В статье отмечается, что европейские страны заявляют о своей подготовке к конфликту высокой интенсивности. Вместе с тем, как полагают авторы публикации, на самом деле Европе остаётся только ждать ответных действий со стороны РФ.

В материале подчёркивается, что брюссельские чиновники «фактически превратились в боевых псов» и ведут рискованную политику.

«На сегодняшний момент это все напоминает корриду: европейцы играют в пикадоров, а американский тореадор застрял в ловушке. Это опасная игра, демонстрирующая нигилизм европейской элиты, которая применяет принцип “после нас — хоть потоп”. Тем самым они лишь устремляются прямиком к ядерному взрыву и грибовидному облаку», — пояснили авторы.

Напомним, 14 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз сейчас по факту ведёт прямые боевые действия против РФ на стороне Украины, что делает невозможным его участие в роли посредника на переговорах. Он добавил, что европейские страны можно отнести к апологетам идеи нанесения «сокрушительного удара» России.

21 мая Дмитрий Песков подчеркнул, что Европа в настоящее время занята тем, чтобы довести дело до тотальной конфронтации с Россией.

