Самый большой корабль ВМФ России приступил к завершающему этапу испытаний

В пресс-службе Северного флота рассказали, что самый большой корабль ВМФ России — крейсер «Адмирал Нахимов» — приступил к завершающему этапу испытаний.
Как напомнили в агентстве, работы по возвращению крейсера в состав ВМФ России стартовали в 2013 году.
Вместе с этим в пресс-службе отметил, что в зимнем периоде обучения в состав флота вошёл морской тральщик «Полярный».
Ранее председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и Фактам» заявил, что крейсер «Адмирал Нахимов» получает самое современное вооружение и скоро вернётся в строй.