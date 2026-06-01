Оппозиционер де ла Эсприэлья лидирует на выборах президента Колумбии

МЕХИКО, 1 июн — РИА Новости. Кандидат от оппозиционного движения «Твердо за Родину» Абелардо де ла Эсприэлья лидирует в первом туре президентских выборов в Колумбии после обработки данных с 62% избирательных участков, свидетельствуют данные национальной избирательной системы страны.
Согласно опубликованным результатам Национального избирательного совета CNE, после обработки информации с 76 439 из 122 020 избирательных участков, или 62,64% от общего числа, де ла Эсприэлья получает 6 053 153 голоса, что соответствует 44,21%.
На втором месте находится кандидат от правящей коалиции «Исторический пакт» сенатор Иван Сепеда, за которого проголосовал 5 615 891 избиратель, или 41,01%. Третью позицию занимает представительница партии «Демократический центр» Палома Валенсия с 906 738 голосами (6,62%).
Разрыв между лидером гонки и кандидатом от правящей коалиции составляет сейчас 437 тысяч голосов. При этом ни один из претендентов пока не набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.
В случае сохранения такой тенденции де ла Эсприэлья и Сепеда встретятся во втором туре президентских выборов, который назначен на 21 июня.
Избирательные участки в Колумбии закрылись в 16.00 по местному времени (00.00 мск понедельника), подсчет голосов продолжается.