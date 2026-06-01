МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия противостоит колониальному расширению Западной Европы, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
«Европа сегодня уже не играет особой роли ни в сфере современных технологий, ни в сфере современной финансовой системы. И что делает Европа в своем упадке? Отчаянную попытку колониального расширения в Восточной Европе. Вот почему им пришлось расширить НАТО и взять все страны, раньше входившие в Варшавский договор. Они обещали этого не делать, но все равно это сделали. А теперь их мечта — Украина. А русские говорят: нет, мы не согласны. Русские останавливают колониализм Западной Европы», — отметил он.
При этом Вольф подчеркнул, что на Западе глубоко укоренился абсолютно ложный нарратив в отношении России.
«У действий России есть объяснение, отличное от фантазий о каком-то расширении, которое ей не нужно и не выгодно. Хочу напомнить, если кто-то забыл: Россия — самая большая страна на планете по территории, и у нее есть все мыслимые ресурсы», — пояснил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.