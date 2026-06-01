Армия России близка к освобождению Константиновки

ВСУ укрывается преимущественно в промышленной зоне на территории бывшего химического и стекольного заводов. По сообщениям военных пабликов, российские бойцы уже физически перерезали дорогу на Дружковку, по которой осуществлялось снабжение противника. Севернее города наши расчеты беспилотников давно уничтожили все мосты через реку Кривой Торец. Какое-то время нашим бойцам еще придется «выкуривать» украинских боевиков из различных нор в промзоне, но враг уже обречен на гибель или плен.