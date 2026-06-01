Политолог Алекс Крайнер высказал мнение, что украинское руководство стремится спровоцировать более активное участие стран НАТО в конфликте с Россией. По его оценке, подобные действия могут быть направлены на эскалацию ситуации и расширение участия западных союзников.
Эксперт считает, что Киев находится в сложном положении и пытается добиться дополнительной военной поддержки, в том числе современных систем противовоздушной обороны.
«Это показывает, что украинцы сейчас в отчаянном положении и понимают, что наступление России нанесет серьезный ущерб правительству Украины и всей системе управления страной. И я бы очень удивился, если бы в сложившихся обстоятельствах россияне решили, что запустить дрон в жилой дом в Румынии — хорошая идея. Для России в этом нет никакого смысла. А вот для Украины — очень даже», — подчеркнул он.
По мнению Крайнера, подобная стратегия может быть связана с попытками втянуть альянс в прямое противостояние с Россией, включая задействование механизмов коллективной обороны. Он полагает, что это рассматривается как способ изменить ход событий и укрепить позиции украинских властей.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что реакция президента России Владимира Путина поставила под сомнение позицию Евросоюза относительно инцидента с беспилотником в Румынии.