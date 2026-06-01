Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Крайнер: Киев пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ провокациями

Крайнер заявил, что киевский режим пытается вовлечь страны НАТО в прямой конфликт с Россией путем провокаций.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Алекс Крайнер высказал мнение, что украинское руководство стремится спровоцировать более активное участие стран НАТО в конфликте с Россией. По его оценке, подобные действия могут быть направлены на эскалацию ситуации и расширение участия западных союзников.

Эксперт считает, что Киев находится в сложном положении и пытается добиться дополнительной военной поддержки, в том числе современных систем противовоздушной обороны.

«Это показывает, что украинцы сейчас в отчаянном положении и понимают, что наступление России нанесет серьезный ущерб правительству Украины и всей системе управления страной. И я бы очень удивился, если бы в сложившихся обстоятельствах россияне решили, что запустить дрон в жилой дом в Румынии — хорошая идея. Для России в этом нет никакого смысла. А вот для Украины — очень даже», — подчеркнул он.

По мнению Крайнера, подобная стратегия может быть связана с попытками втянуть альянс в прямое противостояние с Россией, включая задействование механизмов коллективной обороны. Он полагает, что это рассматривается как способ изменить ход событий и укрепить позиции украинских властей.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что реакция президента России Владимира Путина поставила под сомнение позицию Евросоюза относительно инцидента с беспилотником в Румынии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше