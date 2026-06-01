Минюст потребовал ликвидировать Партию социальной защиты

Минюст обратился в Верховный суд РФ с иском о ликвидации Партии социальной защиты (ПСЗ), сообщают «Ведомости». Поводом стало неустранение партией нарушений законодательства и собственного устава, выявленных во время проверки в 2025 году. Рассмотрение иска назначено на 3 июня.

Претензии Минюста связаны с нарушениями порядка подготовки внеочередного партийного съезда в декабре 2023 года, где полномочия части делегатов не были подтверждены. В списках организации также, согласно судебным материалам, фигурировали депутаты, одновременно состоявшие в «Единой России». Кроме того, Минюст указал на нарушения в работе руководства партии, проблемы с учетом и несоответствие устава закону. В ПСЗ считают все претензии Минюста необоснованными.

Летом 2025 года Минюст вынес ПСЗ предупреждение, а в декабре того же года добился приостановки ее деятельности в Верховном суде. Попытка партии изменить устав весной 2026 года закончилась отказом в государственной регистрации.

Партия была создана в 2012 году. В 2020-м она выступала против обнуления президентских сроков, в том же году два кандидата от ПСЗ одержали победу на выборах в Костромскую областную думу, сообщается на сайте партии. За время существования ПСЗ ее кандидаты участвовали более чем в пятидесяти избирательных кампаниях — от муниципального до федерального уровня.

