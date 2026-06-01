Weltwoche: заявление РФ об ударах возмездия по Киеву стало сигналом Западу

Заявление МИД России об ударах возмездия по столице Украины является предупреждением, адресованным Западу, написал швейцарский журнал Die Weltwoche.
В статье подчёркивается, что всё это показывает, насколько обострилась ситуация.
«Конфликт на Украине всегда был противостоянием России и Запада, однако теперь противники подошли ещё ближе к прямому обмену ударами», — отметили авторы публикации.
Напомним, 22 мая глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что страны Запада формируют общеевропейские силы для нападения на Россию. При этом, по словам министра, они прибегают не только к гибридным методам, но и рассматривают возможность прямой агрессии.
29 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что для российских военнослужащих законными целями являются все места, от которых исходит военная угроза. Так глава государства прокомментировал вопрос журналистов о возможной реакции на беспилотные летательные аппараты, атакующие из воздушного пространства Европы.