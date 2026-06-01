Трамп: мирные предложения включают пункт об отсутствии ЯО у Ирана

Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенное им соглашение с Ираном напрямую касается ядерной программы и включает жесткие ограничения. По его словам, в документе однозначно закреплено, что Тегеран не сможет обладать ядерным оружием.

Американский лидер также выразил недовольство публикациями СМИ, которые, по его мнению, искажают содержание предложений и утверждают, что ядерный вопрос якобы не является ключевым в переговорах. Он подчеркнул, что такие заявления не соответствуют действительности.

«Фейковые CNN сегодня в очередной раз заявили, будто моя сделка с Ираном по ядерной программе вообще не касается ядерной темы, хотя в ней совершенно четко сказано, что у Ирана не будет ядерного оружия. Далее в сделке очень подробно и развернуто разбираются и другие аспекты ядерной тематики», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что значительная часть инициативы посвящена именно ядерной тематике и подробно регулирует соответствующие аспекты. По его утверждению, документ охватывает широкий круг вопросов, связанных с контролем и ограничениями в этой сфере.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения договоренностей с Ираном. Министр добавил, что Соединённые Штаты «сочтут хорошей любую сделку».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше