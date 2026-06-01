Директор ЗАЭС: ВСУ сделали целью своих атак работников станции

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что украинские оккупанты сделали сотрудников ЗАЭС главной целью своих ударов.

Как он отметил в беседе с ТАСС, киевский режим своими атаками стремится дестабилизировать обстановку.

«Если говорить непосредственно о Запорожской станции, противник добивается дестабилизации ситуации на станции, некого хаоса, паники», — сказал Черничук.

Он подчеркнул, что люди здесь «являются основным богатством», но также и главной целью ВСУ, потому что «на них держится безопасность объекта».

Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ зафиксировано попадание в стену машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС.

В Минобороны России подчеркнули, что при ударе фасад машинного зала Запорожской АЭС был повреждён в 10 м от реакторного отсека.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
